Белоусов: Все цели СВО непременно будут достигнуты

Россия продолжает спецоперацию, и все ее цели будут непременно достигнуты, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Белоусов отметил, что Россия действует решительно и соразмерно угрозам, которые существуют для безопасности нашей страны, передает ТАСС.

На основе опыта СВО, по его словам, происходит оптимизация боевой работы российских войск, развивается ОПК и совершенствуется система обучения военнослужащих.