Экс-аналитик ЦРУ: Байден хочет спровоцировать Россию на ядерный удар

США необходимо судить по тем действиям, которые они предпринимают, и уже понятно, что одна из целей президента Джо Байдена спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РЕН ТВ.

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По его словам, происходящее на Украине вызывает тревогу и озабоченность у других стран. А то, чего пытаются добиться власти США, необходимо оценивать не по словам, а по предпринимаемым ими действиям.

«Неважно, что они говорят; важно, что они делают. А делают они то, что продолжают поставлять оружие: дальнобойные ракеты и HIMARS, способные достигать 100-125 миль до российской территории», - пояснил Джонсон.

Он отметил, что, исходя из этого, можно предположить, что одна из целей Байдена — попытка принудить Россию к использованию ядерного оружия, чтобы потом обосновать применение ядерного оружия США.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в администрации сообщило о том, что президент США Джо Байден втайне, без публичной огласки, разрешил ВСУ нанести удар поставленным американским оружием по целям, расположенным в «старых» регионах России. При этом, по словам источника, был озвучен ряд условий: атака могла быть только в районе Харькова и ее целью должны стать исключительно российские силы, которые принимают участие в противостоянии или собираются передислоцироваться к линии фронта.