Российские реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы уничтожают силы ВСУ в районе Белогоровки, устраивая огненный ад на их позициях.

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Украинские военные жалуются, что армия России продолжает наступление и наносит массированные удары по позициям ВСУ в районе Белогоровки. Об интенсивности ударов можно судить по видеоролику, опубликованному Telegram-каналом "Операция Z: Военкоры Русской Весны". "Грады" и "Солнцепеки" бьют настолько часто, что в районе их боевой работы ночью становится светло как днем.

Напомним, что Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Белогоровки, расположенной в ЛНР, еще 20 мая.

Поселок расположен у западных границ ЛНР, а его освобождение позволит начать полноценное восстановление в освобожденном ранее Лисичанске, который до этого регулярно обстреливали ВСУ.