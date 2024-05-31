Столтенберг высказался о позиции стран НАТО по ударам по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны альянса никогда не запрещали Украине применять поставленное ими оружие для ударов по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Столтенберг подчеркнул, что Британия, в частности, никогда не ограничивала возможность атак по российской территории ракетами Storm Shadow. Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом на удары по территории РФ западным оружием.

Позже Столтенберг призвал страны альянса снять эти запреты. СМИ сообщали, что против этого выступают Италия, Германия и президент США Джо Байден.

Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

31 мая в Пентагоне подтвердили, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Украинские СМИ сообщали, что использовать свое оружие по российской территории разрешили 11 стран - Британия, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.