В Крыму объяснили суть СВО
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российская спецоперация поможет вернуть Украине легитимную власть. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов заявил, что нынешнее руководство Украины должно потерпеть военное поражение. По его мнению, именно после этого станет возможна «перезагрузка Украины изнутри».
«Именно в этом мне и видится суть СВО», - подчеркнул он.
Константинов добавил, что вернуть легитимность украинской власти можно было только с помощью «перезапуска политической системы». Процесс перезапуска заключался бы в созыве учредительного собрания и разработке новой Конституции, а также в проведении референдумов по ее основным пунктам.
«Причем и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку «изнутри» уже упущен», - подчеркнул глава крымского парламента.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.
На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.
Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами Украины. Путин отмечал, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как подписывать «судьбоносные» документы можно только с легитимными властями.