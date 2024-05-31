В Крыму рассказали, в чем видят суть спецоперации

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российская спецоперация поможет вернуть Украине легитимную власть. Об этом сообщает РИА Новости.

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Константинов заявил, что нынешнее руководство Украины должно потерпеть военное поражение. По его мнению, именно после этого станет возможна «перезагрузка Украины изнутри».

«Именно в этом мне и видится суть СВО», - подчеркнул он.

Константинов добавил, что вернуть легитимность украинской власти можно было только с помощью «перезапуска политической системы». Процесс перезапуска заключался бы в созыве учредительного собрания и разработке новой Конституции, а также в проведении референдумов по ее основным пунктам.

«Причем и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку «изнутри» уже упущен», - подчеркнул глава крымского парламента.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.

Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами Украины. Путин отмечал, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как подписывать «судьбоносные» документы можно только с легитимными властями.