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ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана.

ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана
© globallookpress.com

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по четырем военным объектам "Хезболлах" в районах Айтарун и Маркаба на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, которая регулярно обстреливается с территории Ливана, на что израильские военные отвечают огнем по объектам "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.

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