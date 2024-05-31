ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по четырем военным объектам "Хезболлах" в районах Айтарун и Маркаба на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, которая регулярно обстреливается с территории Ливана, на что израильские военные отвечают огнем по объектам "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.