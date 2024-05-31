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На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), на земле последствий нет.

На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал он.
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Александр Гусев
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