На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), на земле последствий нет.

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.