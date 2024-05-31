На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), на земле последствий нет.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал он.