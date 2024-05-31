В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кондратьев уточнил, что сразу в нескольких муниципалитетах края ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

Глава региона также сказал, что специальные службы обследуют территории, а также ищут упавшие аппараты в Новороссийске.

29 мая ВСУ впервые с начала спецоперации пытались атаковать город Армавир в Краснодарском крае. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил тогда Кондратьев.