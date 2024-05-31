Россию обвинили в использовании ракет из КНДР в зоне СВО

Разведывательное управление Пентагона (DIA) обвинило Россию в использовании произведенных в Северной Корее ракет для нанесения ударов по Украине. По мнению американского оборонного ведомства, атаки велись в том числе по населенным пунктам, что привело к жертвам и ранениям среди десятков мирных жителей.

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В докладе отмечается, что Москва оказала КНДР дипломатическую поддержку в ООН, в том числе путем ветирования механизмов, направленных на обеспечение соблюдения санкций в отношении Пхеньяна.

США обвинили Китай и Россию в развертывании противокосмических вооружений

Помимо этого, Москва получила представление о том, как проявляют себя северокорейские ракеты на поле боя, в том числе против современных систем противоракетной обороны разведывательное управление Пентагона

Американская разведка в докладе провела сравнительный анализ изображений обломков произведенных в КНДР ракет, которые, по ее информации, были обнаружены после атаки на Харьков 2 января 2024 года, с фотографиями снарядов, опубликованных в северокорейских СМИ. В Пентагоне пришли к выводу, что указанные ракеты визуально являются идентичными.

На Западе несколько раз обвиняли Россию в закупке северокорейских вооружений

4 января двое чиновников в Белом доме на условиях анонимности заявили, что Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине.

Северная Корея якобы недавно предоставила России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет, писала газета The Washington Post (WP).

Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников чиновник Белого дома

В сентябре 2022 года КНДР опровергла поставки вооружений Москве. В Пхеньяне уточнили, что никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируют поставлять.

До этого The New York Times написала, что Россия якобы начала закупки артиллерии у КНДР. По мнению авторов статьи, обратиться к Пхеньяну для закупки «миллионов снарядов и ракет» Москву заставили западные санкции, которые якобы «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи.

Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества России и КНДР

В марте текущего года стало известно, что Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества России и КНДР.

Как уточнила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, речь идет в том числе о поставках баллистических ракет и боеприпасов между Россией и Северной Кореей.

Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать Мира Рапп-Хупер старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома

Представитель Белого дома добавила, что США приложили усилия по рассекречиванию информации и продолжат это делать в дальнейшем по мере поступления новых сведений.

18 марта министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой для помощи в специальной военной операции.