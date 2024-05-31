В России создали робота для применения в качестве камикадзе

Российские специалисты разработали роботизированную колесную платформу, которую можно использовать в качестве камикадзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

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Отмечается, что бойцы уже испытали "тележку" во время штурма одного из украинских опорных пунктов в зоне спецоперации.

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"Ею можно управлять дистанционно, а назначение в боевых условиях вообще может быть любое - подвоз боеприпасов, эвакуация раненых", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время идут работы по усовершенствованию робота.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершаются опытные испытания роботизированного комплекса разминирования. Данная платформа способна обнаруживать взрывоопасные предметы не только на поверхности, но и в слое грунта.