Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден втайне, без публичной огласки, разрешил ВСУ нанести удар поставленным из США оружием по целям, расположенным в «старых» регионах России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в администрации.

Источник уточнил, что американский лидер дал разрешение Киеву нанести удары по территории России. Вместе с тем, отметил собеседник газеты, атака с использованием американского оружия может быть произведена только в районе Харькова.

Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ

Целью атаки могут быть только российские силы, которые принимают участие в противостоянии или собираются передислоцироваться к линии фронта.

Вместе с тем, констатировал источник, политика Байдена в сфере ударов по старым регионам России не изменилась — президент выступает против таких шагов.

Напомним, что рядом с Харьковской областью находятся такие российские регионы, как Белгородская и Курская области.