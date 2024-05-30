Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оружие, предоставляемое США Киеву, предназначено для применения на территории Украины, это не изменилось. Ее слова приводит ТАСС.

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«Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины», — говорится в сообщении.

Она отметила, что Пентагон не поощряет и не способствует «осуществлению атак внутри России».

30 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае, если Украина ударит по территории России оружием НАТО, то ответственность за это будет лежать на Североатлантическом альянсе.

До этого сообщалось, что Британия, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Литва, Латвия, Эстония дали добро на применение своего оружия по объектам на территории России. По данным The New York Times и Politico, Джо Байден и Олаф Шольц тоже близки к тому, чтобы дать Киеву такое разрешение.