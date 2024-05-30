Нидерланды подготовили 300 украинских морпехов с начала 2024 года
Нидерланды в период со второй половины января по вторую половину мая подготовили на своей территории 300 украинских морских пехотинцев . Об этом говорится в пресс-релизе минобороны королевства.
"Они научились проводить десантные операции, а также отрабатывали взаимодействие в городских районах и в траншеях", - уточнили в ведомстве.
Учитывая потенциальные риски для безопасности участников, информация только сейчас была передана голландскому парламенту.
Обучение проводил корпус морской пехоты Нидерландов, поддержку в подготовке военнослужащих оказали Норвегия, Великобритания, США и Швеция.
"Морские пехотинцы должны обладать специальными знаниями и навыками, - отметила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. - Украина имеет широкие реки и длинные береговые линии. Поэтому крайне важно, чтобы мы могли делиться своими знаниями с украинской морской пехотой".