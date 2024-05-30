ВС РФ уничтожили последний мост из Волчанска

«Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь речку Волчья

«Волчанск — всё. Теперь только котёл. «Северные» уничтожили последний мост через реку Волчья на улице Ленина», — говорится в материале

По данным «Военной хроники», за время штурма Волчанска данный мост прозвали «Мостом смерти» из-за множества украинских военных, пытавшихся сбежать из-под огня российской артиллерии.

«По этому мосту пехота ВСУ часто и в больших количествах пыталась перебраться на другой берег, но теперь этой возможности нет», — добавляется в заявлении.

Ранее российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском.