Армия КНР испытала боевую собаку-робота с автоматом

Собака-робот с автоматом приняла участие в совместных учениях Китая и Камбоджи, сообщили в Минобороны КНР. На видео вполне стандартный четырехногий робот с закрепленным на спине оружием участвует в зачистке здания от условного противника.

© BFM.RU

На других кадрах робопес открывает огонь из автомата по команде оператора.

Что это: будущее боевых действий или пока просто пиар? Комментирует военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:

Дмитрий Корнев, военный эксперт, основатель портала Military Russia

«Сейчас в разных странах появляется достаточно большое количество демонстрационных моделей роботов будущего: летающих, ходящих, ползающих, плавающих и так далее. Несколько лет назад на одной из выставок в России демонстрировалась робособака с приделанным на спину ручным гранатометом, это был просто демонстрационный образец, который не мог ничего делать, не мог стрелять. Гранатомет, понятное дело, пустой, не снаряженный, но эта идея витает в воздухе — робособака с каким-то вооружением. Чуть дальше пошли американские стартаперы, которые хотят провести испытание на Украине, — летающий автомат, то есть летающий дрон с четырьмя винтами, достаточно мощный квадракоптер, который вооружен автоматом 5,45 миллиметра. Точно такой же есть вариант с малогабаритной ракетой. Китайцы тоже в эту сторону двигаются. Почти наверняка мы скоро увидим и робособаку с противотанковой ракетой, и с чем-то еще. Сейчас вот с пулеметом. Теперь о том, насколько они изменят боевые действия. Вопрос очень сложный, нужна апробация в условиях, максимально приближенных к боевым, потому что качество наведения, связи, вовлеченность этих аппаратов и управляемость этих аппаратов неким единым командным центром боевой операции на уровне конкретных пехотинцев в конкретном окопе, или на уровне командира подразделения, или на уровне командира бригады, куда входят эти подразделения, покажет только практика. Будут они в своих стрелять, будут они действовать управляемо или будут бесполезными игрушками дорогими? Вполне вероятно, что часть этих устройств так и окажется демо-образцами для выставок, демонстрации технологических возможностей, но не дойдет до реальных вооруженных сил, А часть таких аппаратов может вызвать и революцию в военном деле».

По информации Financial Times, использованный китайской армией робопес является модификацией гражданского робота фирмы Unitree Robotics. Компания заявила, что не предоставляла устройство военным и не знает, как оно оказалось на учениях.