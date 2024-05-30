Американские военные советники были направлены в оборонные ведомства Армении, Молдавии и Украины, а также на Балканы по просьбе властей этих стран, сообщил портал Intelligence Online.

Советники должны «сделать Минобороны этих стран совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», якобы эти государства собираются «сойти с орбиты влияния Москвы», передает ТАСС.

В публикации отмечается, что «операция проводится частной структурой» и подготовит будущие закупки для реформированных армий.

СМИ: западные лидеры согласны на капитуляцию Украины

Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине, якобы там американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия.