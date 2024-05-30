В ФРГ объявили о новом пакете военной помощи Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, который сейчас находится в Одессе, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Поездка Писториуса в Одессу держалась в тайне вплоть до отъезда делегации из соображений безопасности. Во время своего визита он провел переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

«Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу», — сообщило агентство DPA, которое сопровождает министра в поездке.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Киеву со стороны Германии исчисляется 28 миллиардами евро.