СМИ: Армия РФ взяла группировку ВСУ в котел в Волчанске

Группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в Волчанске, оказалась в «котле». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, подразделения ВС РФ, штурмующие населенный пункт, уже ликвидировали последний мост через реку Волчья.

— За время штурма Волчанска его прозвали «Мостом смерти» из-за множества украинских военных, пытавшихся сбежать из-под огня российской артиллерии, — следует из публикации.

Несколькими днями ранее стало известно, что воздушное судно ВСУ сбито, предположительно, в Волчанском районе Харьковской области.

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В пресс-службе Министерства обороны России 24 мая заявили, что группировка войск «Север» освободила село Старица и продолжила движение в глубину украинской обороны. Также успешно отражены 23 контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна может потерять Харьков, в случае если ВСУ не получат две системы Patriot в ближайшее время. Глава государства также подчеркнул, что страна не должна потерять контроль над еще одним регионом.