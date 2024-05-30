В ФРГ призвали разрешить применение немецких танков на территории России

Властям ФРГ следует разрешить совершать ракетные удары по российским объектам и применять германские танки на территории РФ, заявил в интервью радио Deutschlandfunk глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот. Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что красной линией для Берлина является международное право.

По его мнению, право не будет нарушено, если солдаты ВСУ будут «атаковать российские цели оружием, произведенным и поставленным Западом».

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Журналисты спросили депутата о том, позволительно ли немецким танкам вести бой на территории РФ.

Рот ответил, что не знает, насколько этот момент является приоритетным. Вместе с тем, добавил он, немецкие танки Leopard вполне могут «продолжать делать то, что они уже делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу».