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В ФРГ призвали разрешить применение немецких танков на территории России

Властям ФРГ следует разрешить совершать ракетные удары по российским объектам и применять германские танки на территории РФ, заявил в интервью радио Deutschlandfunk глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот. Об этом пишет РИА «Новости».

В ФРГ призвали разрешить применение немецких танков на территории России
© globallookpress.com

Парламентарий подчеркнул, что красной линией для Берлина является международное право.

По его мнению, право не будет нарушено, если солдаты ВСУ будут «атаковать российские цели оружием, произведенным и поставленным Западом».

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Журналисты спросили депутата о том, позволительно ли немецким танкам вести бой на территории РФ.

Рот ответил, что не знает, насколько этот момент является приоритетным. Вместе с тем, добавил он, немецкие танки Leopard вполне могут «продолжать делать то, что они уже делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу».

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Михаэль Рот
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