В Киеве обязали вернуться из-за границы 17-летних юношей

Украинские юноши в возрасте 17 лет, которые учатся или просто проживают за границей, обязаны вернуться в родную страну и встать на учет в военкомат, заявили в Министерстве обороны Украины. News.ru

Отмечается, что недавно введенная опция по обновлению данных через сервис «Резерв+» работает только для тех, кто уже стоит на учете. Если этого не было сделано, то военнообязанный должен обратиться в ТЦК по месту регистрации. Lenta.ru

Мужчины призывного возраста на Украине стараются уклониться от мобилизации, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью. На этом фоне власти Украины ужесточили правила нахождения в приграничных районах. Нередко попытки сбежать из страны заканчиваются трагически: к настоящему времени известно о гибели более чем 30 украинцев, переплывавших реку Тису на границе Украины с Венгрией и Румынией. ТАСС