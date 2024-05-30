Белоусов назвал одно из основных направлений сотрудничества с Казахстаном

Министр обороны России Андрей Белоусов считает одной из основных задач двустороннего сотрудничества с Казахстаном совершенствование единой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

Среди других основных направлений сотрудничество глава ведомства назвал обмен опытом по вопросам деятельности армий, обеспечение работы испытательных полигонов Минобороны России на территории республики, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров. Lenta.ru

Также Андрей Белоусов сообщил, что в Минобороны России высоко оценивают уровень отношений, достигнутый с Казахстаном. Работа выстроена очень качественно, добавил Белоусов, и отметил отсутствие проблем - если в ходе взаимодействия возникают вопросы, они достаточно успешно решаются в рабочем порядке. ТК Звезда