Военкор Коц показал «самый неприятный звук на войне»

Военкор Александр Коц в своем в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых слышны звуки взрывов. По его словам, это самый неприятный звук в зоне СВО.

Самый неприятный звук на войне, — подписал ролик Коц.

До этого появилось видео Волчанска с высоты птичьего полета. Коц представил ролик и отметил, что группировка войск «Север» контролирует почти половину города. На видео видно, что Волчанск окутали клубы дыма. Некоторые здания горят. Также в ролике зафиксирован момент взрыва в одной из точек города.

Ранее военкор заявил, что взятие села Ивановка под контроль улучшит тактическое положение российских сил в зоне проведения специальной военной операци. По его словам, захват Нетайлово спутает ВСУ карты. Он добавил, что село Нетайлово находится в Покровском районе ДНР и ранее в нем жили около 170 человек. Село находится в четырех километрах от опорного пункта ВСУ — Карловки. После Авдеевки украинская сторона планировала выстроить линию обороны по берегу Карловского водохранилища, но атака на Очеретино спутала им карты.

Также Коц вспомнил цитату из фильма «28 панфиловцев», говоря о жалобах украинских военных на проблемы с переданными американскими танками Abrams. По его словам, главный недостаток боевой техники заключается в уязвимости перед дронами.