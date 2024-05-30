Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по РФ

Украина может использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России, это входило в план их передачи Киеву. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает РБК.

Он отметил, что данная позиция страны является не новой, она входила в план передачи F-16 Украине.

«Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это часть самообороны и должна быть возможность так же атаковать военные объекты на территории агрессора», — ответил Расмуссен на соответствующий вопрос.

Напомним, что в последние дни на Западе активно обсуждается предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать иностранное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Инициативу поддержали Франция, Латвия, Канада, Польша, Германия и Дания, против выступили Италия и США. При этом в Киеве сообщали, что такое разрешение также дали Великобритания, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.