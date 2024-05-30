В МИД РФ подтвердили данные о подготовке Франции к отправке военных на Украину

Информация о подготовке Франции к отправке ее военных на Украину подтверждается. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© РИА Новости

Она напомнила, что российские власти озвучивали такие данные еще 3 апреля. Несмотря на попытки Парижа завуалировать участие кадровых военных в конфликте, украинские власти намеренно «рекламируют» ситуацию с целью еще раз заявить о «широкой международной поддержке» и «подыграть собственной провальной мобилизации», заметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на недавнее заявление главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского о том, что он подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров украинских войск.

«Теперь эту информацию должны комментировать в Елисейском дворце, а не прятаться за какими-то формулировками. Технически эти так называемые инструкторы необходимы для наведения на цели сложных в применении дальнобойных ракет SCALP», — сказала представитель ведомства.

Захарова напомнила, что о возможной отправке военных контингентов на Украину также говорили Польша и страны Прибалтики. Это говорит о том, что их первоначальный план относительно Киева «полностью провалился» и они ищут способы дальнейшего ведения этой кампании.