FPV-дрон "Упырь" начали серийно поставлять в войска ЦВО

В войска ЦВО начали поставлять FPV-дрон "Упырь".

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"Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции", - заявил руководитель производящего дроны предприятия Владимир.

Об этом сообщает ТАСС.

Также был создан учебный центр, в котором готовят специалистов, не только знакомых с пилотированием дронов, но и получивших необходимые в зоне СВО инженерные и медицинские навыки.

Напомним, что впервые FPV-дрон "Упырь" применили в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. Дальность полета БПЛА составляет 6-12 километров, скорость - до 180 км/ч. В качестве боевой нагрузки "Упырь" может нести заряды к гранатомету РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также самодельные осколочно-фугасные заряды.

Дрон хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО, уничтожая укрепления, блиндажи и опорные пункты ВСУ, украинскую военную технику, лодки с десантом на Днепре и другие цели.