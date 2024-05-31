Самоходный миномет "Тюльпан" получил "супермангал"

Казаки-артиллеристы дивизиона "Лугань" артбригады "Волга" Добровольческого штурмового корпуса снабдили свой 240-мм самоходный миномет особой мощности 2С4 "Тюльпан" дополнительной защитой.

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"Супермангал" не только может снизить эффективность ударов вражеских дронов-камикадзе, но и выполняет маскировочные функции, так как сразу определить тип боевой машины не представляется возможным.

Сообщается об установке системы радиоэлектронной борьбы, которая лишает управления вражеские беспилотники, и они падают при попытках приблизиться.

Установка, ласково называемая экипажем "Лазорик", имеет высокую огневую мощь. Ее самые легкие применяемые боеприпасы имеют массу сто тридцать килограммов. Разработаны также управляемые и, как сообщается в открытых источниках, ядерные, в том числе нейтронные, боеприпасы.