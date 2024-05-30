Демонстрируемый в Москве на Поклонной M1A1SA-UKR Abrams, как выяснилось, задействовали в обстрелах Авдеевского коксохимического завода. В Telegram-канале "Шепот фронта" размещен ролик с этим танком, ведущим огонь из своего 120-мм орудия.

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Как считают военные эксперты, видео снимали в пропагандистских целях, и о какой-то военной целесообразности этих действий для боевиков формирований киевского марионеточного режима говорить не приходится.

Через некоторое время эта тяжелая гусеничная машина была подбита, а потом успешно отбуксирована в тыл российскими бойцами. Теперь она заняла свое место на столичной выставке трофеев.

Танки американского производства долгое время воспринимались в ВСУ как некое "чудо-оружие", способное повлиять чуть ли не на весь ход боевых действий. Однако ничего такого не случилось, и сейчас боевики рассказывают о недостатках заокеанских многотонных "подарков".