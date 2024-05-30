Италия не пошлет ни одного солдата на Украину

Вице-премьер — глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в эфире телеканала Rai3.

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Таяни напомнил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией. По словам чиновника, итальянские власти также не хотят, чтобы посылаемая Киеву военная техника использовалась для атак по территории РФ.

«Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины», — заключил вице-премьер.

Напомним, что ранее министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал главу евродипломатии Жозепа Борреля. Он назвал его подрывником за позицию по снятию ограничений для Киева на удары западным оружием по российской территории. Кроме того, он считает «безумием» и «криминогенной позицией» предположение, что отправляемое Италией оружие может использоваться таким образом.