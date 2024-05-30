Украинские пограничники заминировали реку, в которой регулярно тонут бегущие призывники

Украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тиса, в которой регулярно тонут бегущие от призыва в Румынию граждане страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Тиса берет свое начало на Закарпатской области Украины. На отдельных участках она образует границу страны с Румынией, а после — с Венгрией. В мае в ее водах обнаружили тело мужчины — оно стало уже 30. Погибшие пытались пересечь границу страны, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Канал отмечает, что количество граждан, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, растет. По этой причине власти решили радикально отпугнуть желающих нелегально покинуть Украину через реку Тиса и стали устанавливать американские противопехотные мины M18A1 Claymore. В Сети оказались кадры установки одного из снарядов. Подобные взрывные устройства имеют направленное действие, дальность поражения до 100 метров и взрываются при задевании обрывного датчика.

Ранее стало известно, что украинские пограничники стреляют на поражение по людям, пытающимся переплыть Тису. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявлял, что речь может идти по меньшей мере о двух десятках подобных случаев. Власти Румынии фиксируют их, однако молчат об этом по согласованию с Киевом, Брюсселем и Вашингтоном.