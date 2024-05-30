На Украине военнообязанных женщин будут штрафовать за устаревшие учетные данные

На Украине будут штрафовать военнообязанных женщин, если они не обновят учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации. С соответствующим заявлением выступил начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков в интервью украинскому изданию Telegraf.

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Речь идет о суммах от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $418 до $626).

«Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет и получить военно-учетный документ», — сказал Волков.

С 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сфер Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны становиться на воинский учет.

До этого командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко сообщил, что Украине не хватит людей для второй волны мобилизации.

27 мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции.