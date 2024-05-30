Запад готовит Украину для удара по России с воздуха, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. Для этого ведутся поставки истребителей F-16, Польша закупает американские ракеты, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения до 1000 км (JASSM-ER). Как заявил глава министерства обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сумма сделки превысила 700 млн долларов. Варшава не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое она поставляет, сказал замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

«Идет подготовка F-16 для Украины. Они без системы ПВО, ракет, о которых мы сейчас говорим, представляют из себя просто хорошую мишень. Для того, чтобы запустить этот проект, необходимо украинцам и НАТО собрать не только эти истребители со всего мира, но и укомплектовать их боезапасом, системами ПВО, системами разведки», — сказал Олег Иванников.

Именно поэтому Польша закупает JASSM-ER. «Это ракета класса „воздух-земля“. Она автоматически ставит под удар российские штабы и объекты жизнеобеспечения вооруженных сил, а также такие города, как Воронеж, Орел, Курск, Брянск, Белгород, Донецк, населенные пункты Республики Крым и даже Москва», — отметил эксперт.

Уничтожить ее сложно, но возможно, добавил собеседник агентства. «Это очень мощное, малозаметное оружие. Оно выполнено в классической карандашной форме, что слабо заметно для российской ПВО, но в то же время возможности по уничтожению таких ракет существуют — вместе с носителями, то есть с самолетами F-16. Это наиболее оптимальный вариант для недопущения нанесения ущерба российским региональным центрам и штабам Вооруженных сил», — подчеркнул военный политолог.

Также стоит обратить внимание на действия Швеции, продолжил специалист. «Прошла информация, что она дает в пользование Вооруженным силам Украины два самолета-разведчика, которые по своему классу похожи на российские А-50. Правда, они меньше, дешевле и менее заметные для систем ПВО. Это все говорит о том, что НАТО идет на дальнейшую эскалацию и собирается очень мощная воздушная группировка для нанесения ударов по городам Центральной России», — заявил Иванников.

Масла в огонь со стороны Запада подливает президент Франции Эмманюэль Макрон, когда показывает карты, на которых якобы нанесены российские позиции, откуда наносят удары по Харьковской области. «Он обозначил цели, пытаясь запугивать РФ своими знаниями тех объектов, по которым в первую очередь страны НАТО попытаются нанести огневой удар. Вопрос создания санитарной зоны очень актуален, но это осуществляется достаточно медленно. Страны НАТО пытаются сработать на опережение и не допустить этого, применив высокоточное оружие. Угроза очень серьезная», — заключил подполковник запаса.

Макрон на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце заявил, что необходимо разрешить Украине атаковать на территории России лишь те объекты, откуда ведутся обстрелы. Тогда же он показал, что знает, где именно они находятся.