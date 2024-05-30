Стало известно о подготовке НАТО к передаче Киеву нового пакета военной помощи

Главы МИД стран НАТО проведу встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, который может быть передан Украине перед июльским саммитом Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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«Министры иностранных дел военного альянса должны встретиться в Праге, чтобы подготовить пакет помощи Украине перед июльским саммитом НАТО… Двухдневная встреча, начинающаяся в четверг (30 мая – прим. ред.) в чешской столице, призвана сосредоточить внимание на усилиях по выработке пакета поддержки Украины на саммите НАТО в Вашингтоне в июле», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, «бурные дебаты» о том, следует ли разрешить Киеву использовать оружие, отправленное западными партнерами, для нанесения ударов по России, «рискуют омрачить встречу».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.