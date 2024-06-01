Войска РФ ударили по готовившемуся принять F-16 аэродрому под Львовом

Российские силы ударили по военному аэродрому в районе города Стрый в Львовской области Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.

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По информации подполья, по военным объектам в городе было нанесено четыре удара. Один пришелся по аэродрому и Стрыйской авиабазе, которую Украина готовила к приему истребителей F-16.

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Кроме того, атакам подверглись склады бывшего инженерного батальона, вагоноремонтный завод, где базировалась иностранная военная техника, а также находящийся вблизи аэродрома Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО.

Ранее Лебедев сообщил, что военные РФ ударили по городу Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится украинская авиабаза.