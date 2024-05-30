В Польше заявили о зловещем плане Киева

Бывший замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Владимир Зеленский пытается втянуть Варшаву в конфликт, призывая поднимать истребители с польской территории. Об этом военный рассказал в интервью Do Rzeczy.

Зеленский ранее призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты. Он заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. По мнению Зеленского, если западные страны не могут поставить Киеву эти самолеты, они должны «поднять истребители с территории соседних стран НАТО» и сбивать ракеты.

Шереметьев заявил, что Варшаве не стоит ввязываться в конфликт на Украине, пока нет прямой угрозы для Польши со стороны России. Призывы Зеленского он назвал попыткой втянуть Польшу в боевые действия.