В Польше заявили о зловещем плане Киева
Бывший замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Владимир Зеленский пытается втянуть Варшаву в конфликт, призывая поднимать истребители с польской территории. Об этом военный рассказал в интервью Do Rzeczy.
Зеленский ранее призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты. Он заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. По мнению Зеленского, если западные страны не могут поставить Киеву эти самолеты, они должны «поднять истребители с территории соседних стран НАТО» и сбивать ракеты.
Шереметьев заявил, что Варшаве не стоит ввязываться в конфликт на Украине, пока нет прямой угрозы для Польши со стороны России. Призывы Зеленского он назвал попыткой втянуть Польшу в боевые действия.
«Украина заинтересована в том, чтобы кто-то еще появился в военном отношении для ее защиты, я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самое мудрое решение. <…> Наши возможности придется использовать тогда, когда возникнет реальная угроза нашей безопасности со стороны России», - подчеркнул бывший замминистра.
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