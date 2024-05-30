Минюст Украины будет определять нюансы службы заключенных в ВСУ

Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая заявила, что ведомство будет определять нюансы службы мобилизованных заключенных. Об этом сообщает издание Нromadske.

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По словам Высоцкой, сейчас около четырех тысяч заключенных изъявили желание поступить на службу. Она уточнила, что всего на Украине более 26 тысяч осужденных, которых нельзя считать «резервом». При этом в мобилизационный потенциал, по данным замглавы Минюста, нужно учесть 50 тысяч человек, отбывших наказание.