Минюст Украины будет определять нюансы службы заключенных в ВСУ

Минюст Украины: ведомство определит нюансы службы мобилизованных заключенных
Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая заявила, что ведомство будет определять нюансы службы мобилизованных заключенных. Об этом сообщает издание Нromadske.
По словам Высоцкой, сейчас около четырех тысяч заключенных изъявили желание поступить на службу. Она уточнила, что всего на Украине более 26 тысяч осужденных, которых нельзя считать «резервом». При этом в мобилизационный потенциал, по данным замглавы Минюста, нужно учесть 50 тысяч человек, отбывших наказание.
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