ВСУ второй раз за день пытались атаковать Краснодарский край

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за утро четверга, 30 мая, пытались атаковать Краснодарский край. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале. Москва24

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Кубанью беспилотник самолетного типа. Украина предприняла попытку атаки около 8:20 утра по московскому времени. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Российская газета