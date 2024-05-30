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Пленный украинец рассказал о последствиях работ бойцов ВСУ под Чернобылем

Самочувствие многих бойцов ВСУ ухудшилось после работы под Чернобылем, сообщил ТАСС со ссылкой на рассказ пленного украинского военного Андрея Кожомы. Украинец заявил, что его 128-ю бригаду теробороны перевели в районе Чернобыльской АЭС из Одесской области.

Пленный украинец рассказал о последствиях работ бойцов ВСУ под Чернобылем
© globallookpress.com

Кожома отметил, что к ним приезжали специалисты, которые замеряли уровень радиации. Но с военными никто не делился результатами замеров.

Мы окапывались на глубину три метра и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация, — рассказал украинский пленный.

Пленный обвинил командование ВСУ в несоблюдении мер радиационной безопасности во время организации работ под Чернобылем. Бойцам ВСУ не давали антирадиационные медикаменты, добавил Кожома.

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Ранее военнослужащие группировки «Север» взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области. Вместе с ними в плен попали также семь украинских пограничников.