Марочко рассказал о самовольном уходе ВСУ с одного направления

На Купянском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка солдаты ВСУ самовольно оставили свои позиции.

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Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После нанесения огневого поражения… украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении», — сказал Марочко.

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Некоторые сослуживцы пытались вернуть беглецов на позиции, но группировка скрылась.

Ранее Марочко сказал, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.