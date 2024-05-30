Лавров: РФ открыта для переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине, но согласна обсуждать именно мир, а не перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров подчеркнул, что переговоры должны привести к полному завершению конфликта. В противном случае, по его словам, Украина просто постарается усилить ВСУ.

«Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения», - подчеркнул глава МИД.

Лавров также рассказал РИА Новости, что существует теоретическая возможность ускорить политическое урегулирование на Украине. По его словам, для этого западные страны должны остановить поставки оружия Украине, а ВСУ - прекратить боевые действия.

«Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование», - подчеркнул министр.

Лавров назвал нынешние власти Украины «партией войны» и заявил, что диалог с ними трудно представить, передает РИА Новости. Также он напомнил, что с конца сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивляют заявления о нежелании России вести переговоры. Он подчеркнул, что не Москва остановила переговорный процесс.