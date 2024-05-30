Военный рассказал, где в зоне СВО идут ожесточенные бои

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в последние дни количество боев на Купянском направлении увеличилось вдвое. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Марочко, ВСУ нарастили активность на участке от села Синьковка до села Невское. При этом успехов им добиться не удалось, подчеркнул военный.

«За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое. <…> В районе Петропавловки из-за ответных действий наших войск украинские боевики утратили свою хорошо укрепленную позицию», - подчеркнул Марочко.

В середине мая Марочко сообщил, что российские военные добиваются успеха на Купянском направлении и занимают новые рубежи и позиции. По его словам, фронт ВСУ обрушился из-за «низкого уровня морально-психологического состояния» и дефицита оружия и техники.