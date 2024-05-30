Украинской армии не способна помочь даже западная техника для одержания победы на поле боя. Об этом в беседе с Banki.loans сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По словам спикера, в связи с массированными атаками российской армии по стратегически важным объектам все виды вооружения, предназначенного для воздушных атак, утратили свою значимость.

"Российская армия неоднократно наносила удары по аэродромам Украины, чтобы лишить ВСУ шансов использовать западное оружие, поэтому в Германии бьют тревогу, что у Киева не осталось шансов на победу", - сказал собеседник издания.

Ситуация, по словам Маркова, усложняется еще и тем, что украинская армия не умеет управлять западной военной техникой, что еще сильнее лишает Киев шансов на успехи в ходе боевых действий.

"У ВСУ было крайне мало времени для того, чтобы освоить весь функционал американской, немецкой, финской военной техники, поэтому ни для кого не стало неожиданностью то, что оружие Запада не поможет оппонентам хоть сколько-то улучшить свои позиции" - продолжил политолог.

Спикер заметил: теперь, чтобы не допустить еще больше потерь с украинской стороны, ВСУ придется скоординироваться с западными военными кураторами, дабы в срочном порядке овладеть хоть какими-то навыками управления вооружением, которое США и европейские страны продолжают отправлять Киеву. Запад именно сейчас ужасно боится победы России в связи с тем, что в мире растет угроза новой мировой войны, в которой у Москвы будет одна из ведущих ролей в случае победы во время СВО, заключил собеседник издания.

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