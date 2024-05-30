Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Нежелание граждан Украины служить в армии и участвовать в боевых действиях привело к масштабной коррупции, сообщает РИА Новости.

За освобождение от мобилизации требуют взятки в размере от 10 до 17 тысяч долларов. Стоимость зависит от нескольких факторов: сколько посредников в коррупционной схеме, в какой области находится нежелающий служить, какое расстояние до государственной границы. Самые высокие взятки - в Киеве и в Киевской области.

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Удаление из базы, если человек стоит на учете в военкомате, обойдется от 10 до 17 тысяч долларов в зависимости от количества посредников, так как все боятся работать напрямую. Помощь при пересечении границы, если человека нет в базе, стоит около 10 тысяч долларов. Цены зависят также от конкретной области, от удаления от госграницы и «аппетитов» местных ТЦК.

Житель Киева заявили, что размер взятки в городе составляет 15 тысяч долларов.