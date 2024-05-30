ПВО уничтожили ночью восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря

Российские системы противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

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— В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Уточняется, что ПВО также перехватили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова. Также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.

Накануне один беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины уничтожили за ночь над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также системы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области украинскую ракету «Нептун», выпущенную в сторону Крымского полуострова.