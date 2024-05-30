Мобилизация: последние новости на сегодня 30 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 мая 2024, в материале «Рамблера».

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Демешин увеличил выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Дмитрий Демешин увеличил региональные выплаты военнослужащим по контракту, сообщает РИА Новости.

Теперь они убудут составлять до 350 тысяч рублей. С декабря 2022 года поступающим на военную службу по контракту в регионе выплачивали единовременно по 250 тысяч рублей.

Также жители региона получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную главой государства Владимиром Путиным. В зоне проведения специальной военной операции контрактники получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей.

Путин утвердил двойную пенсию для семей погибших участников СВО

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который позволит регулировать получение пенсий семьями погибших в зоне проведения специальной военной операции военнослужащих, сообщают «Известия».

Как следует из документа, супруги погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву или же в добровольческих формированиях по контракту, будут получать пенсию по потере кормильца, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет.

Дети также имеют право на пенсию. Если им назначена пенсия по потере кормильца, они также продолжат ее получать. Таким образом, с 1 января 2025 года семье будут одновременно выплачиваться две пенсии.

Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации

Три фуры гуманитарной помощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, сообщает РИА Новости.

Речь идет об оборудовании, строительных материалах и автомобилях. Груз предназначен для дооснащения бойцов на передовой.

Работа по сбору помощи участникам спецоперации в регионе не прекращается. В ней участвуют жители города и всех районов Алтая от маленьких деревень до районных центров.