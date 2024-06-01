В Пентагоне назвали ответственного за конфликт на Украине

Глава Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине.
«Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис», — цитирует его ТАСС.
Остин обвинил в конфликте на Украине власти России.
В Сети резко отреагировали на заявление Макрона об Украине
В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.
В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием.