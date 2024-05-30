Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ на танке Т-64, рассказал ТАСС, что уехал с позиций на авдеевском направлении, воспользовавшись бегством сослуживцев. По его словам, операция готовилась довольно продолжительное время при координации российской стороны.

"Нас кинули на позиции как пушечное мясо, я передал координаты своим друзьям. Через время начался обстрел. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника. Так оно и произошло. Подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее. Когда все сбегали, я этим воспользовался. Долго готовили все это: и я, и ребята на той стороне ждали удобного момента", - сказал мужчина. Он отметил, что изначально сослуживцы приняли его действия за попытку прикрыть отступающих. "Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине. Я просто сел и поехал туда, где меня уже ждали", - пояснил военный.

По словам Лихачева, уехать на бронетехнике ему посоветовали друзья из России, с которыми он познакомился в Польше, где работал на мясокомбинате с 2021 по 2022 годы. Тогда же мужчина принял решение вернуться в Луганскую Народную Республику, где жили его мать и сестра. Причиной, по его заверению, стало отношение украинской власти к собственному населению.

Вспоминая подробности бегства с украинских позиций, Лихачев рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины служил в качестве обычного штурмовика, танкистом никогда не был.

"Я в деревне ездил на гусеничном тракторе. Плюс - интересовался через YouTube, ссылки мне бросали. Это все планировалось у меня заранее, я готовился", - добавил он, подчеркнув, что достиг российских позиций довольно быстро, огонь по боевой машине никто не открывал.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщали ТАСС, что бывший военнослужащий украинской армии под Донецком сдался российским войскам. На указанное место он прибыл на угнанном у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танке Т-64.

Боец ВСУ угнал танк Т-64 и перешел на сторону армии России

Максим Лихачев - уроженец города Краснодон Луганской Народной Республики. В 2014 году, будучи несогласным с перспективой отделения региона от Украины, выехал на подконтрольную Киеву территорию - в город Сватово. Однако, как утверждает мужчина, довольно быстро пожалел о принятом решении, но возвратиться возможности уже не было. В 2021 году выехал в Польшу на заработки, а в 2022 году вернулся на Украину и был мобилизован.