Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать", - заявил представитель американского оборонного ведомства, отвечая на запрос ТАСС. "Наша позиция относительно запрета на применение [тактических баллистических ракет] ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной", - утверждал он.

Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на четырех неназванных лиц, в том числе двух чиновников США, Байден тайно дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением по российской территории. Утверждается, что речь идет о соседних с Харьковской областью российских районах.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств организации не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намеревался предложить Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, заявил Путин.