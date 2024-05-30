$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе

Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате никто из мирных жителей не пострадал. Об этом в Вячеслав Гладков.

ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе
© РИА Новости / Алексей Куденко

В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП), в связи с этим жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.

Беспилотники ВСУ повредили трансформатор подстанции в Краснодарском крае

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил Гладков.
Военные новости
Вячеслав Гладков
Минобороны России
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости