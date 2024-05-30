ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе

Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате никто из мирных жителей не пострадал. Об этом в Вячеслав Гладков.

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В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП), в связи с этим жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.

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