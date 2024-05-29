Economist рассказал о «реке смерти» на Украине с десятками трупов уклонистов

Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через «реку смерти» Тиса.

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— Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти, — гласит заголовок материала на сайте Economist о смертельно опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации на Украине.

Как пишет издание со ссылкой на 24-летнего украинского инженера Матвея, были моменты, когда он думал, что не выживет. Холодные воды реки Тиса, которая является частью границы между Украиной и Румынией, оказались гораздо более грозными, чем рассчитывали он и его трое товарищей-уклонистов.

Молодой человек рассказал, что быстрое течение унесло сильнейшего пловца на 200 метров вниз по реке. Двое других были брошены на вдвое большее расстояние, и лишь благодаря чуду достигли другой стороны. Он рассказал, что к тому времени, как удалось выбраться из воды, они едва могли дышать и чуть не утонули, пишет Economist.

В свою очередь погранслужба Украины уже зафиксировала порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.

Тем временем издание The New York Times также писало, что мужчины призывного возраста пытаются вплавь пересечь реку Тиса, чтобы попасть в Румынию. Однако сильное течение и опасная глубина зачастую становятся последним пристанищем отчаявшихся — 22 человека были найдены мертвыми, при этом точное число погибших остается неизвестным.