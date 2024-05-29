Военных США эвакуировали с выброшенных на сушу у Газы кораблей

Соединенные Штаты своевременно эвакуировали моряков, чьи корабли оказались выброшены на сушу в результате сильного волнения на море вблизи сектора Газа, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновница пояснила, что военнослужащие, находившиеся на этих судах, были эвакуированы в субботу, 25 мая.

Ранее сообщалось, что американские инженеры собрали плавучий причал с тем, чтобы задействовать его при доставке гуманитарной помощи палестинцам.

25 мая шквалистый ветер оборвал швартовые канаты. В результате два корабля оказались на суше в секторе Газа, два других — вблизи Ашкелона в Израиле.

ХАМАС отвергло возможность присутствия любых иностранных ВС в секторе Газа

В совместной операции по спасению судов были задействованы специалисты США и Израиля. Их действия осложнялись тем, что, согласно договоренностям, «ни один американский военнослужащий» не должен был ступить на землю анклава.